La neige est attendue dans la Vallée du Rhône, mais sans grande inquiétude

Les transports scolaires et les bus départementaux sont maintenus en cette alerte à la neige et au verglas ce mercredi, la ville d'Avignon a fait réaliser cette nuit un salage sur les voies.

De 1 à 4 cm de neige sont attendus en Vaucluse dans la Vallée du Rhône, du nord d'Arles à Bollène selon Météo France qui place le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône en vigilance orange neige-verglas.

Les premiers flocons sont attendus dès 6 heures.

Le verglas devrait arriver plus tôt, entre 5 heures et 10 heures. Des pluies verglaçantes pourraient concerner les secteurs d'Avignon, Carpentras, Pertuis, Salon-de-Provence, et jusqu'à l'étang de Berre.

Le conseil départemental de Vaucluse a fait traiter les routes. Il maintient tous les transports départementaux, les lignes scolaires fonctionnent normalement. Il demande aux parents d'élèves d'accompagner leurs enfants aux arrêts, au cas où.

"Limiter ses déplacements" - préfecture de Vaucluse

A Avignon, des salages préventifs ont été réalisés dès hier soir sur "les axes principaux".

La préfecture de Vaucluse recommande de "limiter ses déplacements", réduire sa vitesse au possible, et met en garde contre ces zones de formation du verglas : zones humides, près des cours d'eau, ou ombragées (sous les ponts).