Le Loiret est toujours en vigilance orange neige et verglas ! Météo France a placé 54 départements en orange (et d'autres en alerte vents violents et pluie-inondation), et l'Hérault en vigilance rouge...

Crédit : Météo France

Une perturbation traverse la France en provenance d'Espagne. Des flocons et de la pluie verglaçante. La préfecture invite à la prudence sur les routes.

Avant la pluie et la douceur

Vous vous en êtes peut-être aperçu en ouvrant les volets, il a bien neigé dans la nuit de mercredi à jeudi, 3 à 6 centimètres. Et ça tient au sol ce jeudi matin, avant l'arrivée de la pluie qui va tout faire fondre.

Retour de la douceur dès ce jeudi après-midi, avec un bond de 10 degrés au thermomètre : 7 à 11 degrés prévus d'ici la fin de semaine.