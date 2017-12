La neige et le verglas rendent la circulation délicate dans le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire

Les chutes de neige plus importantes que prévues continuent de perturber la circulation en Auvergne ce vendredi. Jusqu'à 25 cm ont été enregistrés par endroit, 10 cm à Clermont-Ferrand. Le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire sont en vigilance orange neige et verglas jusqu'à samedi matin.

D'importantes chutes de neiges ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi sur toute l'Auvergne et trois départements auvergnats restent en vigilance orange jusqu'à samedi matin. Météo France prévoit encore pas mal de flocons pour la journée de vendredi dans le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire.

La neige est très lourde et a provoqué de nombreuses chutes de branches d'arbres © Radio France - Emmanuel Moreau

Le dispositif maximal a été déployé pour le département du Puy-de-Dôme. Les agents ont démarré à 4h pour déneiger. D'après les gendarmes, plusieurs personnes se sont retrouvées bloquées dans leurs voitures dans la nuit de jeudi à vendredi ou au petit matin du côté de Vulcania, entre Ambert et Courpière ou encore dans le secteur de Besse. Sur ces réseaux de moyenne montagne, une bonne vingtaine de cm de neige sont tombés.

Les équipements spéciaux sont fortement recommandés pour l'accès aux cols et aux stations. Les cols de la Croix Saint-Robert, de la Croix Morand,de la Geneste sont fermés à la circulation.

Les forces de l'ordre interdisent l’accès à la RD2089 pour les poids lourds au niveau du rond point de Beaumont.

L'état des routes en temps réel

On peut suivre l'état des routes du Puy-de-Dôme en temps réel avec les webcams sur le site du conseil départemental. On voit que tout le réseau est recouvert de blanc.

Les webcams du conseil départemental du Puy-de-Dôme montrent un réseau entièrement blanc ce vendredi matin - © Site du conseil départemental du Puy-de-Dôme

#neige#route#inforoute63 soyez vigilants sur les routes du Puy-de-Dôme et consultez notre bulletin de circulation avant de prendre le volant 🚙 https://t.co/xWex5P7jj9pic.twitter.com/LfdNtotQeL — Puy-de-Dôme CD63 (@Departement63) December 1, 2017

A Clermont-Ferrand, de nombreux retards sont enregistrés ce vendredi matin sur le réseau T2C mais quasiment l'ensemble des bus et le tramway circulent. La ligne 7 ne circule pas.

Une dizaine de centimètres sont tombés à Clermont-Ferrand, le réseau de transport est perturbé © Radio France - Isabelle Gaudin

Le chapiteau du cirque menace de s'écrouler

La neige a fait peur au cirque Bouglione, installé en ce moment à Clermont. Le cirque a appelé les pompiers dans la nuit, leur chapiteau menaçait de s'écrouler sous le poids de la neige. Il a fallu 3 heures pour déneiger.

Sur l'A89, des conditions encore compliquées

Les conditions de circulation sur l'A89 sont encore compliquées par endroit ce vendredi, notamment entre le Puy-de-Dôme et la Corrèze. Face à l'épisode neigeux et aux difficultés de circulation entre Brive et Clermont-Ferrand, le préfet de la Corrèze avait interrompu la circulation des poids-lourds sur cet axe pour la nuit de ce jeudi à ce vendredi. Ils ont pu reprendre la route ce vendredi matin.

Circulation sur une seule voie sur l'A75 dans le Cantal

Dans le Cantal, la circulation sur l'A75 se fera sur une seule voie une bonne partie de la journée de vendredi annonce la Préfecture. Le plan grand froid est activé dans le département.

#Cantal La circulation sur l'#A75 se fera sur une seule voie aujourd'hui jusqu'à cet après-midi, en fonction de l'évolution des conditions météorologiques. Soyez vigilants sur les routes et tenez-vous informés des conditions de circulation. pic.twitter.com/AFPwM9OWFR — Préfet du Cantal (@Prefet_15) December 1, 2017

Pour s'informer en temps réel des conditions de circulation dans le Cantal, rendez-vous sur inforoutes15.fr. Sur le réseau secondaire la circulation est difficile sur tous les secteurs en altitude car les chaussées sont enneigées. Les routes d'accès au Col du Pas de Peyrol sont fermées à la circulation.