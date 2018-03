C'est en fin de nuit que les averses de neige se sont généralisées ce dimanche matin dans la Manche. Dans le Sud-Manche, comme autour de Villedieu-les-Poëles, on enregistre jusqu'à 5 centimètres de neige fraîche au sol. Plus au Nord, autour de Coutances, Saint-Lô ou encore dans les marais de Carentan, la pellicule peut atteindre 3 centimètres. Les flocons ont aussi saupoudré la campagne du Cotentin.

Routes salées, la neige ne tient pas sur les chaussées

Cette neige qui tient dans les jardins et les champs, fond en revanche au contact du bitume. Il faut dire que les routes ont été traitées par les services de l'Etat et du département. On circule normalement sur l'ensemble du réseau principal (Nationales et autoroute A 84) ainsi que sur l'essentiel du réseau secondaire. Reste que les chaussées bien que dégagées peuvent être glissantes. Les autorités conseillent de réduire la vitesse et d'augmenter en revanche les distances de sécurité.

L'épisode neigeux doit se calmer ce dimanche après-midi d'après les dernières prévisions de Météo-France. Une accalmie de courte durée avant de nouvelles averses en soirée et dans la nuit.