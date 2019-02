La neige se raréfie dans les stations de moyenne montagne en raison du réchauffement climatique. Exemple aux Fourgs.

Les Fourgs, France

France Bleu Besançon a déplacé ses studios ce vendredi matin, aux Fourgs, entre Pontarlier et Les Hôpitaux-Neufs, dans le Doubs. Emission spéciale en direct de 6h à 13h. Avec le réchauffement climatique, nous nous interrogeons sur l'économie des stations de moyenne montagne. Pendant combien d'années la neige tombera-t-elle encore suffisamment pour attirer les touristes ?

Dans les années 70, la neige était présente chaque hiver et en abondance", Véronique, une habitante de la région des Fourgs

Année après année, le constat est le même pour tous, y compris aux Fourgs : il y a moins de neige, et le manteau neigeux tient moins longtemps. Cette semaine, la Cour des Comptes s'est alarmée face à la vulnérabilité économique de certaines stations de moyenne montagne, notamment en raison des "aléas climatiques". Aux Fourgs, les premiers à le remarquer, ce sont les habitués du secteur, comme Véronique par exemple, qui habite dans la région depuis quarante ans. "Je trouve que le phénomène s'amplifie vraiment, constate Véronique. Quand je suis arrivée dans les années 70, on avait vraiment de la neige dans la région, tous les hivers, et abondante. C'est inquiétant pour nous et surtout pour nos enfants et petits-enfants".

S'il n'y a plus de neige, les gens iront dans les Alpes ou ailleurs", Nadia, restauratrice aux Fourgs

Cette année, il n'y avait pas de neige à Noël aux Fourgs. Et cette tendance d'hivers chauds semble s'accélérer. Cela rend Rachel, une habitante du Haut-Doubs de 44 ans, très pessimiste. "Je ne sais pas si dans cinquante ans il y aura encore de la neige aux Fourgs pour skier, dit-elle. Quand j'étais petite, il y avait vraiment beaucoup de neige et surtout elle restait longtemps. Maintenant un jour il fait chaud, un jour il fait froid. La neige s'en va. La neige revient..."

Il n'y a évidemment pas que les habitants qui s'inquiètent. Pour les commerçants, moins de neige signifie moins de clients. L'hiver est la saison où les commerçants réalisent le chiffre d'affaires le plus important. Exemple au restaurant "L'Hermitage", tenu depuis plus de quinze ans par Nadia et son mari. "Nous on a la chance d'avoir une clientèle locale qui vient à peu très régulièrement, confie Nadia. Mais c'est vrai que s'il n'y a plus neige, on la verra moins. Vous avez des gens qui montent depuis Besançon et Dijon à la journée ou le weekend, c'est pour la neige. S'il n'y a plus de neige, ils iront plus loin, ils iront sur les Alpes ou ailleurs".

Aux Fourgs, février en tee-shirt il y a quarante ans

Cyrille Bulle-Piourot ne partage pas cet avis. Il est l'un des gérants de la station de ski des Fourgs. Lui assure que les hivers chauds ne datent pas d'hier. "Mon oncle qui a créé la station, raconte Cyrille, me disait qu'ils ont fait des mois de février il y a quarante ans, en tee-shirt à faire griller des saucisses dans le champ... C'est certain qu'il y a vingt ans de ça, il y avait beaucoup plus de neige, mais il fera toujours assez froid pour qu'on puisse faire de la neige à canon, assure le gérant, ou bien que la neige naturelle arrive. Cette année le prouve" conclut Cyrille Bulle-Piourot.

2018 : 73 millions d'euros de retombées économiques dans le Haut-Doubs grâce au tourisme

Dans certaines grandes stations comme le Ballon d'Alsace, sans enneigement conséquent, impossible d'ouvrir la station. Aux Fourgs, si la neige manque, le chiffre d'affaires peut baisser de 70%. Mais cette station du Haut-Doubs a un avantage par rapport à d'autres selon Cyril Bulle-Piourot : on peut y skier sans trop de neige. "Avec vingt centimètres de neige on peut skier aux Fourgs, explique-t-il. A Métabief par exemple il leur en faut bien plus parce que ce sont des pistes noires". D'autant que le tourisme dans le Haut-Doubs s'est développé bien avant l'essor des sports d'hiver dans les années 60. Aujourd'hui il reste une activité très lucrative dans cette région. Presque 73 millions d'euros de retombées économiques en 2018, pour un secteur qui emploie 802 salariés.

Le nerf de la guerre face au réchauffement climatique et à ses conséquences sur un enneigement aléatoire, c'est la diversification de l'offre touristique. Outre le ski et les raquettes, le Haut-Doubs est propice aux balades à pied, même l'hiver, raconte Sandra Jurbeck, qui tient la boulangerie des Fourgs depuis vingt ans : "Il y a des personnes qui ont découvert la station un hiver sans neige, se souvient la commerçante. _Ils ont fait autre chose et du coup ont eu envie de revenir l'été. Le seul souci, c'est si on a que de la plui_e".

La diversification de l'offre, c'est ce que recommande la Cour des Comptes, qui pointe un "modèle de développement qui a parfois atteint ses limites" et des "investissements privilégiant le court terme". Pour Elisabeth Contejean, la directrice de l'office du tourisme du Mont d'Or et deux Lacs, ces mauvais calculs sont le résultat d'un fort lobbying des professionnels du ski. Ils ont longtemps fait croire que seul le ski pouvait générer des retombées économiques viables. Sans penser à proposer une offre de loisirs différente.

Se diversifier demande de la main d'oeuvre

Cependant, difficile de décréter la diversification de l'offre touristique, notamment aux Fourgs. Cela risque de poser un problème de main d'oeuvre. Nadia, la patronne du restaurant "L'Hermitage" explique avoir mis plusieurs mois avant de recruter du personnel. Et du côté de la station de ski, Cyrille Bulle Piourot a bien tenté d'enrichir son offre. Sans grand succès, reconnaît le gérant : "On avait essayé une année le déval'kart, le karting sans moteur, raconte-t-il. Mais ça demande beaucoup de travaux dans les champs. Et on ne veut pas dénaturer le site. Ça demande aussi énormément de main d'oeuvre. On a abandonné". Pourtant l'ère du ski-roi dans les communes de montagne est révolue assure Elisabeth Contejean de l'office du tourisme. Sans diversité des activités, impossible de garantir une survie à long terme des stations de moyenne montagne.