Météo : la neige sévit ce week-end en Auvergne

Il a fortement neigé ce samedi sur l'Auvergne. Le Cantal et la Haute-Loire sont en vigilance orange. Le Puy-de-Dôme n'a pas non plus été épargné par la neige. Prudence si vous prenez la route.

Les prévisionnistes de Météo France ont eu raison : l'Auvergne a bien été touchée par des chutes de neige massives (environ une trentaine de centimètres) ce samedi dans la matinée, à environ 1.000 mètres d'altitude. Météo France a donc décidé de prolonger leur alerte jusqu'à dimanche 16 heures.

Depuis ce samedi matin, les conditions de circulation sont délicates, principalement sur les routes du Cantal et de la Haute-Loire. Une grande partie du réseau routier altiligérien est enneigé ce samedi. Les équipements (chaînes et pneus neiges) sont obligatoires pour accéder aux cols, sur la RN88 et la RN102.

Le Cantal fortement touché par la neige

C'est surtout dans le département du Cantal que la situation a été plus forte. Sur l'A75, peu avant midi, des poids-lourd se sont mis en travers sur la route, à cause d'un défaut d'équipement. D'où les conseils de prudence de la préfecture du Cantal.

Les chutes de #neige se poursuivent sur le Massif Central. Dans les Alpes du nord, elles vont s'intensifier dans les prochaines heures. On attend sur l'épisode : 5 à 20 cm dès 400/500 m, 30/40 cm au dessus de 800/1000 m sur le sud du Massif central, le #Vercors et la #Chartreusepic.twitter.com/vHbJWl9A33 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 2, 2019

La préfète a pris plusieurs arrêtés : l'interdiction de circulation des PL de plus de 7,5 t sur l'A75, l'obligation d'équipements spéciaux pour tous les véhicules entre Aurillac et Massiac (RN 122), sur le réseau départemental de l’arrondissement de St-Flour et sur l’A75 dans les deux sens de circulation. Ces mesures sont en vigueur jusqu’au lundi 4 février à 8h.

Il est tombé une bonne couche de neige à Marsac en Livradois, près d'Ambert (Puy-de-Dôme) - Patricia Bardot

Le Puy-de-Dôme en vigilance jaune

Comme l'Allier, le département du Puy-de-Dôme reste en alerte jaune ce soir et jusqu'à dimanche 16 heures. Là aussi, en milieu de journée, les poids-lourds ont été interdit de circuler sur l'A89, sur son tronçon Est (en direction de la Loire). "Les poids-lourds ne doivent plus emprunter l'autoroute entre le péage des Martres-d'Artières et l'aire des Pierres dorées (Rhône). Une mesure de retournement va être mise en place au péage" indiquait la Préfète du Puy-de-Dôme sur Twitter.

Le #PuydeDome est en #vigilancejaune. Soyez attentifs et roulez doucement si vous prenez la route. https://t.co/JAOFyIsToS — Préfète du Puy-de-Dôme (@Prefet63) February 2, 2019