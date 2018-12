La neige tombe enfin sur les Pyrénées

Toulouse, France

Elle était attendue désespérément par les stations de ski, la neige signe enfin son retour sur les Pyrénées. Les flocons tombent depuis Jeudi au-dessus de 1 600 mètres d'altitude, sur tout l’ouest de la chaîne, notamment sur les stations des Hautes Pyrénées .

De la neige tout le weekend

Les chutes de neige devraient se poursuivre ce vendredi et toute la semaine prochaine, c’est de bon augure à huit jours du coup d'envoi des vacances de Noël, confirme Pascal Boureau, chef prévisionniste à Météo France. « Une perturbation assez active touche les Pyrénées ces prochains jours, avec des chutes de neige qui vont se produire à 1300, 1400 mètres. On s’attend à un cumul de 20 à 30 centimètres de neige en moyenne montagne. C’est donc très encourageant pour nos stations Pyrénéennes. On s’attend à un petit redoux Samedi, mais à nouveau des chutes de neige Dimanche soir et Lundi. On est sur une période perturbée avec une succession de perturbations qui apportent enfin la neige sur les stations de ski. »

Une bonne nouvelle pour les stations des Pyrénées qui ont dû reporter l'ouverture de leur domaine faute de neige. Les stations espèrent maintenant ouvrir leurs pistes Samedi de la semaine prochaine, pour l'ouverture des vacances de Noël.

❄️🙌ENFIN retour de la #neige Demain sur les versants nord des #pyrenees avec une limite pluie neige entre 1500 et 1700m

Peut être 25/30cm en pointe à l’ouest au dessus de 1800m 15/20cm à l’est en versants nord selon Arôme

📷 @meteocielpic.twitter.com/KPpxFftghy — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) December 12, 2018

Douceur en plaine

A l’approche de Noël, pas de gros coup de froid annoncé. « En plaine, nous aurons un temps relativement doux, entre 10 et 12° l’après-midi quand on approchera de Noël » indique Pascal Boureau de Météo France. « C’est intermédiaire entre un Noël au balcon et un Noël au tison, ce sera un Noël en demi-teinte. »