La neige va-t-elle tomber en Provence ?

Une vague de froid et de neige est annoncée sur la France mardi 22 et mercredi 23 janvier. Vingt-quatre départements du Centre et du Nord sont placés en vigilance orange. La Provence n’est pas concernée par cette vigilance car seulement quelques flocons sont attendus.

Météo France prévoit un épisode de neige "qui ne passera pas inaperçu" sur une grande partie de la France mardi 22 et mercredi 23 janvier : entre 5 et 15 cm de neige sont annoncés en plaine. Vingt-quatre départements du Centre et du Nord sont d’ailleurs placés en vigilance orange. En Provence, les prévisionnistes annoncent quelques flocons mais "rien d’exceptionnel".

Averses de neige "anecdotiques"

Les premiers flocons pourraient tomber ce mardi soir dans l’intérieur des terres dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Ils pourraient être plus nombreux mercredi après-midi des Alpilles à l'Etang de Berre en débordant sur le pays d'Aix pour les Bouches-du-Rhône et de l’Estérel au Massif des Maures en allant peut-être jusqu’à Hyères pour le Var. Yohan Laurito, fondateur de la page Facebook Météo Varoise, parle d’averses "anecdotiques qui n’ont rien à voir avec l’épisode neigeux de l’hiver dernier. "

La commune de Tourves a acheté 3 tonnes de sel

Entre décembre 2017 et février 2018, la neige était tombée en abondance sur la Provence à 4 reprises… avec un cumul de 90 cm de neige à Brignoles. A quelques kilomètres de là, la commune de Tourves et son maire, Jean-Michel Constans, se souviennent très bien de ces épisodes neigeux à répétition et notamment le 2 décembre 2017 : " Il était tombé 20 cm de neige en moins de 24 heures. Nous avions été surpris. Nous avons donc décidé de nous réorganiser pour être plus réactifs. Nous avons acheté une saleuse et une lame supplémentaires. Les services techniques sont en train de faire rentrer 3 tonnes de sel pour éventuellement faire du salage préventif et traiter nos 70 kilomètres de voiries" précise l'élu.

Froid Polaire ?

Mais s’il y a très peu de neige en Provence, il risque de faire froid. Une descente d’air polaire arrive en effet d’Europe du Nord et le mistral est attendu à partir de jeudi. Les températures seront, selon Météo France, en-dessous des normales saisonnières de 2 ou 3 degrés.