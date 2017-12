La neige arrive ce lundi dans le Nord et le Pas-de-Calais

Un nouvel épisode neigeux est attendu ce lundi à partir de 10h dans le Nord et le Pas-de-Calais. Il devrait tomber entre 5 et 10 cm, et même jusqu'à 15 cm par endroit. Les deux départements sont en vigilance orange jusqu'à minuit.

La neige a commencé à tomber ce lundi dans le Nord et le Pas-de-Calais. Elle touche pour l'instant le Dunkerquois. Mais toute la région va être touchée. Météo France prévoit entre 5 et 10 centimètres de neige et même 15 centimètres par endroit.

Cet épisode neigeux est la conséquence de la tempête Ana qui a atteint la Bretagne et se dirige vers la Belgique et le Luxembourg. Elle va donc traverser les Hauts-de-France.

Les deux départements en vigilance orange

Le Pas-de-Calais a été placé en vigilance orange à 7h30. Ce sera à 10h pour le Nord. Les deux départements resteront en vigilance jusqu'à minuit. L'épisode neigeux va perdurer dans l'après midi mais il va progressivement faiblir pour se décaler vers le Hainaut et l'Avesnois. Attention, le vent étant assez vigoureux des congères sont possibles.

Les températures vont baisser en cours de journée, excepté sur l'Avesnois, au meilleur de l'après-midi : 0 à 3 degrés en général et jusqu'à 5/6 degrés pour l'Avesnois.

Attention aux vents violents

Les rafales de vent peuvent atteindre 50 à 60 km/h ponctuellement 70 km/h en matinée, puis elles se renforcent sur les Flandres avec en dégradé de la métropole au littoral 70 à 90 km/h, voire même 100 km/h

Dans la nuit de lundi à mardi, le risque de neige restera présent sur l'Avesnois, tandis que plus à l'ouest, quelques averses arroseront ici et là. Il fera 0 degrés dans les terres et de 1 à 2 degrés sur le littoral. Les rafales de vents pourront encore atteindre les 60 à 70 km/h voire ponctuellement 80 km/h