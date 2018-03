Neuf départements normands et franciliens sont placés en vigilance orange neige-verglas à partir de ce dimanche 19h à cause des chutes de neige qui pourraient geler dans la nuit de dimanche à lundi.

Météo France a placé ce dimanche plusieurs départements de Normandie et de région parisienne en vigilance orange à la neige et au verglas : le Calvados, l'Eure, Paris et sa petite couronne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise. Ce dimanche après-midi, les flocons abordent le nord-est de cette zone. En début de soirée, les chutes de neige vont se réactiver progressivement. La tenue au sol sera alors limitée, mais, pour la soirée et la nuit de dimanche à lundi, la chute des températures au sol pourrait permettre la tenue au sol de la neige, ainsi que la formation de verglas.

Un à deux centimètres de neige sont attendus en Seine-et-Marne et deux à trois centimètres sur le reste de la région Île-de-France. Plus à l'ouest, sur l'Eure et le Calvados, des hauteurs de deux à cinq centimètres sont attendues.

Cet épisode neigeux "non exceptionnel, mais tardif pour la saison", pourrait gêner la circulation. Soyez très prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer et renseignez-vous sur les conditions de circulation.

