La Normandie surveille ses nappes phréatiques

Depuis un an, l'ex Basse-Normandie souffre d'un déficit pluviométrique qui avoisine les 40% dans l'extrême sud du Calvados ou dans l'Est de l'Orne. Ce dernier département a renforcé ses mesures de limitation ou de restriction des usages de l'eau. Elles touchent désormais 136 communes de l'Orne.

Depuis ce lundi, le département de l'Orne a décidé de renforcer ses arrêtés de limitation ou de restriction de l'usage de l'Orne. 230 communes sont concernées et plus de la moitié (136) ont l'interdiction d'arroser leurs pelouses et jardins, de laver leurs véhicules ou leurs voiries et d'irriguer leurs cultures de 08h à 20h.

Il s'agit des régions autour de Flers, la zone bocage - colline de Normandie, autour d'Alençon et du Perche. Plus largement, c'est l'ancienne Basse-Normandie qui souffre de précipitations moins importantes depuis près d'un an.

"Nous connaissons un déficit pluviométrique quasiment constant" Centre Météo France de Caen

"Les mois se suivent et se ressemblent au niveau de la pluviométrie en Normandie explique Marie-Annick Bühler chef du centre Météo France de Caen. Nous connaissons un déficit pluviométrique quasiment constant. Nous avons eu un hiver très sec avec des mois de décembre exceptionnels voire records. La partie ouest du département de l'Orne autour de Flers fait partie des régions qui souffrent le plus avec un déficit en précipitation qui avoisine les 40%."

"Les cours ne sont pas soutenus et les débits des rivières chutent dès lors qu'on a quelques jours de beau temps sec" Direction départementale des territoires de l'Orne

"La saison de recharge des nappes phréatiques s'étend en gros de mars à septembre poursuit Denis Gandin, chef du service aménagement - environnement à la direction départementale des territoires de l'Orne. On a connu un gros déficit sur cette période. Le résultat, c'est que les cours d'eau ne sont pas soutenus et les débits des rivières chutent dès lors qu'on a quelques jours de beau temps sec.

Vingt et une communes de l'Orne du bassin de l'Avre et de Liton à l'est du département sont même en alerte renforcée, le dernier niveau avant celui de crise qui limite la consommation d'eau à l'alimentation des populations et des animaux et aux services de lutte contre les incendies.

Les prévisions générales météo sur l'Europe de L'Ouest incite à la prudence. Elles laissent apparaître pour la période de juillet à septembre le risque d'avoir des températures élevées et des précipitations réduites.