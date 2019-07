La pêche et les activités nautiques interdites à la base nautique de Chabaud Latour à cause d'algues bleues

Depuis 15 jours, la mairie a pris cette décision jusqu'à nouvel ordre pour éviter tout risque avec ces cyanobactéries toxiques qui pullulent à cause des fortes chaleurs de cet été.

La pêche et les activités nautiques sont interdites jusqu'à nouvel ordre

Condé-sur-l'Escaut, France

Henri Mascart le président des Francs Pêcheurs Condéens qui compte plus de 2000 inscrits regarde dépité les sortes de traces d'huile turquoises qui polluent son terrain de jeu. Des cyanobactéries ou algues bleues qui sont apparues il y a 15 jours, avec les fortes chaleurs et la sécheresse qui a fait baissé les niveaux d'eau, dans presque tous les points d'eau de la commune.

Avec les pluies de ce we, la situation est un peu moins critique, mais pas question de lever pour le moment les interdictions, il y a des risques d'allergie notamment pour les personnes qui pourraient toucher l'eau lors des activités nautiques ou de pêche, et plusieurs chiens sont morts dans le pays après avoir été en contact avec ces algues rappelle Henri.

Pour le moment l'association qui a déboursé 40 000 euros pour rempoissonner l'étang, n'a retrouvé aucun poisson mort, mais Henri n'est pas pour autant rassuré

On a peur que les poissons crèvent sur le fond, et qu'ils se décomposent, ce qui poserait d'autres problèmes pour les autres poissons, ce sera un cercle sans fin

Le pêcheur attend donc avec impatience la pluie pour chasser ces algues de son étang.

Du VTT et du tir à l'arc pour remplacer le canoe et le pédalo

Du côté de la base, il a fallu s'adapter, le directeur Giovanni Altavila a réorienté les centres loisirs qui avaient réservé des séances de canoë, paddle et pédalos vers des randonnées à VTT, la base propose aussi du tir à l'arc ou des jeux d'eau.

La mairie qui fait face à cette pollution pour la 2° année consécutive prend très au sérieux l'affaire pour préserver ce site qui accueille 100 000 visiteurs par an.

Pour Agostino Populin, l'adoint à l'environnement, la prolifération d'algues bleues est aussi due aux engrais déversés dans les eaux notamment par le canal qui vient de Belgique. L'élu explique qu'une étude hydrologique sera lancée sur 1 an pour voir comment garder de bons niveaux d'eau et éviter au maximum ce genre de phénomène. Une étude en partenariat avec le conseil départemental du nord et les chasseurs copropriétaires du site.