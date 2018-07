La Perche, France

Cinq à neuf éoliennes sont prévues. Elles pourraient entrer en service fin 2019. Mais certains habitants ne l'entendent pas de cette oreille et comptent bien contester ce projet, jusqu'au tribunal si nécessaire. Ils s'inspireront de la décision du tribunal administratif qui avait gelé cet hiver, le chantier de 6 éoliennes à Ids-St-Roch, près de Lignières, toujours dans le Boischaut. L'association de défense de l'environnement de La Celette et de ses environs met en avant la qualité des paysages du Boischaut à préserver et dénonce certains intérêts financiers particuliers dans ce projet d'éoliennes à La Perche.

Laurent de Rugy, Jérôme Legrain et Loïc Bertrand, de l'association de défense de l'environnement de La Celette et de ses environs. © Radio France - Michel Benoit

Rien n'est encore vraiment précis, mais une des éoliennes pourrait être installée sur la commune de La Celette, affirme l'association et une autre à Ainay-le-Vieil. Des machines dont les pales pourraient culminer à près de 200 mètres de haut. Impensable pour Loïc Bertrand, porte-parole de l'association de défense de l'environnement de La Celette et de ses environs : " L'éolienne dénature complètement le paysage. On est dans l'ancien Bourbonnais ici, on n'y a jamais vu de moulin à vent. Nos ancêtres avaient quand même du bon sens. Il se trouve qu'on découvre aujourd'hui qu'il y a du vent chez nous. C'est une nouveauté. Mais elle risque d'impacter également la valeur foncière des maisons du secteur. Cela dénature totalement le paysage alors qu'au fond de l'atlantique ou au bord d'une autoroute, les éoliennes nous gênent beaucoup moins."

Les plus grosses éoliennes peuvent culminer à près de 200 mètres de haut. © Radio France - Michel Benoit

Le conseil municipal de la Perche a délibéré favorablement à ce projet, mais certains conseillers municipaux, propriétaires de terrains sont directement concernés par ce parc éolien, rappelle Laurent de Rugy, trésorier de l'association : " Il faut que les cartes soient complètement sur la table. On veut alerter la population là-dessus. On est également prêt à intervenir sur un axe judiciaire en fonction du séquençage de l'opération. On est accompagné par un avocat pour se battre sur ce terrain de la protection de nos paysages et de notre patrimoine." Le dossier administratif devrait être bouclé pour la fin de l'année, suivra alors l'enquête publique.