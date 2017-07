La pire plage de Méditérrannée est à St-Laurent-du-Var

Selon les évaluations du Ministère de la Santé ces quatre dernières années, la plage de Landsberg à Saint-Laurent-du-Var obtient de mauvais résultats.

Quelles sont les plages les plus propres ? A contrario, quelles sont les plus sales ? Sur francebleu.fr vous retrouverez le classement et les notes de plus de 2000 plages françaises et notamment celle des Alpes-Maritimes. Ce classement prend en compte la qualité des eaux de baignade relevé par le Ministère de la Santé ces quatre dernières années. La plupart des plages de la Côte d'azur ont de bons résultats mais forcément certaines ont de mauvaises notes et l'on remarque que selon ce classement, la pire plage de la Méditerranée se trouve à Saint-Laurent-du-Var. La plage de "Landsberg" à côté du centre commercial CAP 3000 et de l'aéroport de Nice a été très mal notée ces quatre dernières années 0-1-0-0 (Insuffisant-Suffisant-Insuffisant-Suffisant).

Plusieurs phénomènes expliquent ce mauvais résultat. D'abord, il y a la configuration des lieux à l'embouchure du Var qui fait que cette plage c'est, petit à petit ensablé, la hauteur d'eau a diminué tout comme la salinité, donc, dès qu'il y a un problème bactériologique, ces bactéries se développent. Il faut savoir que dans le lit du Var, il y de nombreux animaux, des sangliers notamment qui provoquent des déchets. Enfin, autre source de problème : la station d'épuration de Saint-Laurent-du-Var située juste à côté de la plage. Cette station est très performante mais elle a déjà eu des problèmes techniques. Le plus récent date du 25 juin dernier. La plage avait été immédiatement fermée.

La mairie de Saint-Laurent-du-Var a commandé une étude de contactologie pour déterminer précisément quelles digues il faudrait déplacer ou construire afin d'évacuer l'eau du Var vers le large.