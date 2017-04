La plage de Frontignan se refait une beauté pour l'été

Frontignan, à quelques encâblures de Sète, soigne sa plage. 7km qu'il faut nettoyer avant l'afflux massif des touristes...mais aussi des autochtones.

Depuis une quinzaine de jours, l'imposant tractopelle traque sans relâche les galets qui jonchent la plage de Frontignan à la sortie de l'hiver . Mais d'où viennent donc tous ces cailloux ? Réponse avec Gérard Arnal, maire-adjoint en charge de l'environnement et de la protection du littoral.

Gérard Arnal Partager le son sur : Copier

Christophe Robert, chef de service-adjoint à la voirie de Frontignan, à la manoeuvre du tractopelle doit avoir du doigté pour l'engin ...et de la diplomatie pour les humains.

Christophe Robert Partager le son sur : Copier

L'élu, la conductrice de poids-lourd et le pilote du tractopelle à pied d'oeuvre sur la plage de Frontignan © Radio France - Gaëlle Schüller

Et ce n'est qu'un début ! Dès le mois de juin et jusque fin septembre, pendant la haute saison touristique, deux cribleuses ratissent le rivage deux fois par semaine pour récupérer les déchets. Et durant toute cette période, 7 jours sur 7, dix agents arpentent les 7km du littoral pour ramasser à la main les déchets et changer régulièrement les sacs-poubelle installés tous les 50m.

Chaque année, la commune de Frontignan qui voit flotter son Pavillon Bleu depuis 30 ans consacre 200 000€ à la beauté et la propreté de sa plage.