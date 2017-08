La plage de l’Ile Bouchard est fermée par précaution jusqu'à dimanche

Chez nous en Indre-et-Loire, c'est la seule baignade autorisée sur la Vienne. La plage de l’Île Bouchard est fermée par précaution jusqu'à dimanche. Le temps de faire des analyses après le décès d'un chien quelques kilomètres plus loin à Chinon. En cause, les cyanobactéries.

Les cyanobactéries sont-elles à l'origine du décès d'un nouveau chien ? Lundi soir, à Chinon, un chien est décédé après s'être baigné dans la Vienne. Un autre est mal en point. Il est actuellement soigné à la clinique de Langeais.

Après la Loire et le Cher, les cyanobactéries toucheraient donc la rivière de la Vienne. Ces bactéries toxiques se développent dans les eaux stagnantes sous l'effet de la chaleur. Depuis ces dernières semaines, elles sont à l'origine de la mort d'une dizaine de chiens. Huit dans la Loire et trois dans le Cher chez nos voisins du Maine -et-Loire et du Loir-et-Cher.

L'arrêté municipal de fermeture de la plage de l'Ile Bouchard © Radio France - François Desplans

Après ce premier cas recensé chez nous en Touraine, les autorités préfèrent appliquer le principe de précaution. La plage de l'Île Bouchard est donc fermée jusqu'à dimanche. Le temps de réaliser les analyses de l'eau. Des analyses menées par l'agence régionale de santé.