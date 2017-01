La plan "Grand Froid" déclenché dans la Drôme

Face au vent violent qui fait chuter encore les températures, le préfet de la Drôme a décidé de déclencher le plan Grand Froid. Des places d'hébergement supplémentaires sont donc ouvertes.

Au vu des températures en chute libre et du vent qui souffle fort (ce qui accentue la sensations de froid), la préfecture de la Drôme a déclenché le plan "grand froid".

Les températures minimales ressenties sont fortement négatives et devraient le rester jusqu'à la fin du week-end.

Une quarantaine de places d'hébergement ouvertes

Résultat, 41 places d'hébergement supplémentaires seront ouvertes ce jeudi soir: une vingtaine à Montélimar, une vingtaine à Valence et trois à Die et Nyons. Ces hébergements viennent s'ajouter aux 262 places ouvertes toute l'année dans la Drôme, et aux 107 places ouvertes pendant la période hivernale, du 1er novembre au 31 mars.

Voilà pour la nuit, mais la journée ces centres sont fermés. Les sans-abris ont alors la possibilité de se rendre en accueil de jour pour se mettre au chaud.

L'activation du plan "grand froid" permet d'ailleurs d'étendre les horaires de ces accueils. Il permet aussi de renforcer le nombre de maraudes auprès des SDF.

Un rappel, si vous croisez quelqu'un en détresse dans la rue, il faut appeler le 115.

Pour l'instant, le plan "grand froid" n'a pas été déclenché en Ardèche.