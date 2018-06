Marseille, France

Le soleil, enfin. Et la chaleur. Peut-être même un peu trop d'ailleurs, même s'il est difficile de s'en plaindre après des mois exceptionnellement humides, notamment dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Et si toute l'eau tombée allait en quelque sorte nous servir de bouclier, avec des sols moins secs ? Détrompez-vous. C'est tout le contraire.

Ou plutôt, si les nappes phréatiques se sont remplies, la végétation est aussi plus dense. Et si ça sèche, s'il y a du mistral, alors on risque d'avoir en quelque sorte un retour de bâton.