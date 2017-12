L'Haÿ-les-Roses, France

L’objectif du Plan Climat de la Ville de Paris est clair : porter à 25% la part des énergies renouvelables et de récupération entre 2004 et 2020. La plus grande centrale photovoltaïque sur toiture d’Ile-de-France inauguré ce jeudi s’inscrit donc dans cet objectif.

Les 11.800 m² de panneaux sont installés sur le réservoir d’eau de l’Haÿ-les-Roses, l’un des cinq principaux réservoirs d’eau potable qui alimente la ville de Paris. Elles devraient produire 1600 MWh/an directement réinjectés dans le réseau local, ce qui représente l’équivalent de la consommation électrique de 500 foyers.

"Nous anticipons sur la qualité de vie des générations futures"

Le coût de cette opération : cinq millions d’euros. Deux millions et demi pour la réfection de l’étanchéité de la toiture et deux millions et demi pour la pose des panneaux photovoltaïques. Les panneaux étant rentabilisés par le rachat de l’électricité par EDF, ce qui fait dire au maire de la commune, Vincent Jeanbrun : _"Nous ne sommes pas dans une vision de l’environnement qui consternait à dire, privez-vous de tout, revenions à l’âge des cavernes. Nous sommes dans une logique où nous mettons en avant de l’innovation technologique qui nous permet d’améliorer la qualité des vies des habitants d'aujourd’hui en leur permettant d’acheter de l'_électricité propre en conservant un coût de l’eau au même tarif qu’avant et surtout nous anticipons sur la qualité de vie des générations futures".

La plus grande centrale photovoltaïque sur toiture inaugurée à l’Haÿ-les-Roses © Radio France - Valentin Dunate

"Des projets comme ça il pourrait y en avoir beaucoup plus en Ile-de-France !"

Reste que ce projet est pour l’instant bien isolé en région parisienne et la présidente d’Eau de Paris explique en partie pourquoi. Pour Célia Blauel , "s’il y a une difficulté à surmonter encore sur la production d’énergie renouvelable, c’est l’accès au financement, les règles de tarif de rachat tels qu’ils sont exposés par le gouvernement sont encore à faciliter parce que, des projets comme ça il pourrait y en avoir beaucoup plus en Ile-de-France".