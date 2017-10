La plus grave sécheresse en Provence depuis au moins 60 ans

L'indice d'humidité des sols n'a jamais été aussi bas depuis qu'il existe. Météo France ne voit toujours pas d'épisodes de pluie pour les prochains jours en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

L'été vient de passer et il faut continuer d'arroser les jardins. Météo France le confirme : la sécheresse continue de s'aggraver en Provence.

L'indice d'humidité des sols, qui se calcule avec la quantité de précipitations et l'évaporation théorique, est au plus bas. Il atteint même en début du mois d'octobre son niveau historique depuis sa création en 1957. Cela concerne pratiquement toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur mais aussi l'Hérault, le Gard, l'Ardèche et l'Aude.

Le mistral n'arrange rien

Et pourtant, la météo a parfois été pluvieuse ces dernières semaines. "Mais les précipitations sont souvent suivies d'une période de mistral qui assèche les sols", explique Patrick Noterman, ingénieur à Météo France à Aix-en-Provence. Selon ce prévisionniste, les prévisions ne laissent espérer aucun épisode de pluie important d'ici une semaine.