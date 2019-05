La pollution de la roubine Morières-Cassagne a fait l’objet d’une mise en demeure ferme de la préfecture de Vaucluse

Morières-lès-Avignon, France

Le rejets d'eaux usées non entièrement traitées allaient anéantir sur plusieurs secteurs toutes vies piscicoles et polluer ce petit cours d'eau naturel sur trois kilomètres avant qu’il ne se déverse dans le Rhône.

La préfecture de Vaucluse après constat des dégâts avait alors mis en demeure par arrêté du 28 Janvier le Grand Avignon, non seulement de faire cesser toute fuite mais également de prendre des mesures d'urgence pour restaurer le milieu aquatique

A l’origine de ce dysfonctionnement , la rupture du pont racleur, cette énorme pièce qui tourne et brasse les eaux usées dans le bassin de décantation. Un mistral violent aura retardé sur plusieurs jours après réception d’un nouveau pont racleur sa dépose par une grande grue. La station d'épuration de Molières-les-Avignon une fois réparée, l'eau de la roubine a été clarifiée par des apports d'eau des canaux environnants mais la préfecture réclamait également une étude d'impact sur le milieu naturel. Elle a été remise à la police de l’eau fin avril tandis que des travaux vont se poursuivre sur le cours d'eau en particulier des opérations de curage sur des endroits plus touchés. La roubine Morières-Cassagne aura au plus tard d'ici la fin de l'été retrouvé son état d'origine.

Une analyse des risques de défaillance de la station d'épuration en prenant en considération l'incident survenu en décembre a aussi été réclamée par la préfecture. L'exploitant Suez ainsi que les services techniques du Grand Avignon indiquent qu'une telle rupture sur un pont racleur est plus qu' exceptionnelle.