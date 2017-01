La pollution s'étend à la quasi totalité de la région Rhône-Alpes

La pollution aux particules fines s'est étendue dimanche à l'Ardèche et à la vallée du Rhône. Seule l'Est de la Drôme ne connait pas de pollution.

Avec un taux de particules fines de 71 µg/m3 (microgrammes par mètre cube), la vallée du Rhône et l'Ardèche ont été placé en niveau d'alerte 1 par les préfets de ces deux départements.

Un épisode très marqué sur l'ensemble de la région

Seul l'Est de la Drôme en Rhône-Alpes n'est pas impacté par cette pollution. A Lyon et Villeurbanne, le préfet a décidé d'imposer la circulation alternée à partir de ce lundi 6H. Si vous devez vous y rendre, sachez que seules les voitures à l'immatriculation impaire pourront circuler. Les autoroutes qui traversent la ville (A6 et A7) ainsi que quelques grands axes dont le périphérique ne sont pas concernés par cette mesure.

En Drôme/Ardèche, la vitesse des véhicules doit être réduite de 20 km/h

C'est la principale mesure prise dans nos deux départements. Les vitesses sont donc de 110 sur autoroute et 70 quand la vitesse est limitée à 90 km/h. Par ailleurs les préfets interdisent tout brûlage de produits agricoles. Les cheminée à foyer ouvert ne doivent pas être allumées. Enfin il est interdit d'utiliser des groupes électrogènes.