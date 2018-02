L'épisode neigeux est tellement important en Indre-et-Loire que la préfecture a activé sa cellule de crise. Le COD, le Centre Opérationnel Départemental, s'est ainsi réuni deux fois ce mercredi pour faire un point sur la situation et voir quelles mesures prendre.

Indre-et-Loire, France

La cellule de crise de la préfecture d'Indre-et-Loire est activée depuis ce mercredi matin. Le COD, le Centre Opérationnel Départemental, s'est ainsi réuni deux fois ce mercredi, à 6h30 puis 16h, pour faire un point sur la situation et voir quelles mesures prendre

Autour de la table, il y a les responsables de la police, de la gendarmerie, des pompiers

Le département, la préfecture, la protection civile sont aussi là. Sur le mur est projeté un tableau dans lequel sont recensés tous les événements liés à la neige, que ce soit sur les routes, dans les transports en commun ou les écoles. La réunion de 16h ce mercredi était particulière, elle était consacrée à la mise en place d'un lieu de stockage pour les poids lourds sur l'A10.

"Sur les situations de crise, les gestions sur plusieurs jours, il est important d'avoir tout le monde autour de la table" - Ségolène Cavalière, la directrice de cabinet de la préfète

"Pour l'organisation du stockage des poids-lourds par exemple, on va avoir besoin des associations de protection civile pour l'hébergement et le ravitaillement, ils vont bien sûr être assistés des pompiers, on a besoin du gestionnaire d'autoroutes pour nous dire aussi quel est l'état des routes" détaille Ségolène Cavalière.

Au-delà de ce problème à régler urgemment, la cellule fait aussi de prévention, anticipe d'éventuels soucis électriques par exemple. Elle reste en veille toute la nuit, elle le restera jusqu'à l'amélioration des conditions météo.