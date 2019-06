La Préfecture de la Mayenne active le niveau 3 du plan canicule : que prévoit-il ?

Département Mayenne, France

Le plan national canicule a été créé à la suite du tragique été 2003 au cours duquel 15.000 personnes sont mortes à cause de très fortes chaleurs. Il comporte 4 niveaux.

En Mayenne, la Préfecture a activé le niveau 3 et mobilise tous les services d'urgence. Ça signifie par exemple la diffusion de campagnes publiques pour rappeler les gestes de prévention, du déclenchement des «plans bleus» dans les établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées. La «réserve sanitaire», des professionnels de santé disponibles en cas de crise pour renforcer les structures de soins saturées, peut aussi être mobilisée. Les personnes fragiles ou vulnérables inscrites au fichier Chalex (chaleur extrême) sont régulièrement contactées à leur domicile. Les mairies peuvent aussi prendre des dispositions, comme la mise en place d’un réseau de « lieux frais » ouverts au public, des « registres communaux avec aide aux personnes âgées et handicapées isolées » ou des mesures pour les sans-abri.

La vague de chaleur est donc entrain de s'intensifier et s'étend vers le Grand Ouest. Les températures maximales, sur une grande partie du pays, s'élèveront d'abord entre 35 et 40 degrés ce mercredi, puis atteindront 38 à 41 degrés au plus chaud de l'épisode jeudi et vendredi. Les nuits seront également chaudes, avec des températures qui ne descendront pas sous les 19 à 23 degrés.