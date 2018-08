Le seuil d'alerte a été atteint sur les rivières Oudon et Sarthe-aval, du fait du manque de précipitations de ces dernières semaines et du débit trop faible des deux rivières. Le préfet interdit sur leur bassin l'arrosage des pelouses des particuliers et l'irrigation agricole pendant la journée.

Mayenne, France

Le préfet de la Mayenne a pris ce jeudi 9 août les premières restrictions d'usage de l'eau à cause du manque de pluies de ces dernières semaines. Elles concernent les bassins de l'Oudon et de la Sarthe-aval, dans la moitié sud du département. Le débit des deux rivières est trop faible.

L'irrigation agricole interdite entre 10 heures et 20 heures

Sur ces territoires, l'arrosage des pelouses est interdit, excepté les terrains de sports et de loisirs et les terrains de golf où l'arrosage est possible uniquement entre 20 heures et 10 heures du matin. L'irrigation agricole est également interdite entre 10 heures le matin et 20 heures le soir. Les mouvements de vanne sur les cours d'eau sont interdits.

Les communes concernées sont :

- Pour le territoire de la Sarthe-aval : Arquenay, Assé-le-Béranger, Bannes, Beaumont-Pied-de-Boeuf, Blandouet-St Jean, Bouère, Bouessay, Chéméré-le-Roi, Cossé-en-Champagne, Grez-en-Bouère, La Bazouge-de-Cheméré, La Cropte, Le Bignon-du-Maine, Le Buret, Meslay-du-Maine, Préaux, Saulges, St-Brice, St- Charles-la-Forêt, St-Denis-d'Anjou, St-Denis-du-Maine, Ste-Suzanne-et-Chammes, St- Georges-le-Fléchard, St-Georges-sur-Erve, St-Laurent-des-Mortiers, St-Léger-en-Charnie, St- Loup-du-Dorat, St-Michel-de-Feins, St-Pierre-sur-Erve, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers en Charnie, Vaiges, Val-du-Maine, Vimarcé, Voutré.

- Pour le territoire de l'Oudon : Ampoigné, Athée, Ballots, Beaulieu-sur-Oudon, Bouchamps-les-Craon, Brains-sur-les- Marches, Chérancé, Congrier, Cosmes, Cossé-le-Vivien, Courbeveille, Craon, Cuillé, Denazé, Fontaine-Couverte, Gastines, La Boissière, La Chapelle-Craonnaise, La Roë, La Rouaudière, La Selle-Craonnaise, Laigné, Laubrières, Livré-la-Touche, Loiron-Ruillé, Marigné-Peuton, Mée, Méral, Montjean, Niafles, Peuton, Pommerieux, Renazé, Senonnes, Simple, St-Aignansur- Roë, St-Cyr-le-Gravelais, St-Erblon, St-Martin-du-Limet, St-Michel-de-la-Roë, St-Poix, St- Quentin-les-Anges, St-Saturnin-du-Limet.

Un appel au "sens civique" pour le territoire de la Mayenne-amont

Pour le bassin amont de la rivière Mayenne dans le nord du département, pas encore d'alerte mais la préfecture en appelle au "sens civique" des habitants pour limiter leur consommation d'eau. Cet appel concerne les communes suivantes : Ambrières-les-Vallées, Brécé, Chantrigné, Charchigné, Châtillon-sur-Colmont, Chevaigné-du- Maine, Colombiers-du-Plessis, Couesmes-Vaucé, Couptrain, Crennes-sur-Fraubée, Désertines, Fougerolles-du-Plessis, Gorron, Hercé, Javron-les-Chapelles, La Dorée, La Pallu, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Le Ham, Le Horps, Le Housseau-Brétignolles, Le Pas, Le Ribay, Lesbois, Lignières-Orgères, Madré, Montaudin, Neuilly-le-Vendin, Oisseau, Pontmain, Pré-en- Pail-St-Samson, Rennes-en-Grenouilles, Soucé, Ste-Marie-du-Bois, St-Aignan-de-Couptrain, St-Aubin-Fosse-Louvain, St-Berthevin-la-Tannière, St-Calais-du-Désert, St-Cyr-en-Pail, St-Éllier- du-Maine, St-Julien-du-Terroux, St-Mars-sur-Colmont, St-Mars-sur-la-Futaie, Thuboeuf, Vieuvy, Villepail.