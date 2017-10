La préfecture du Gard prolonge la période d'interdiction d'emploi du feu

En raison de l'absence de précipitations, l'interdiction d'emploi du feu a été prolongée par le préfet du Gard jusqu'au 30 novembre.

Il ne pleut plus depuis des mois dans le Gard, et du coup, la sécheresse s'accentue. Le niveau de risque d'incendie de forêt atteint désormais un niveau d'une importance jamais connue à cette période de l'année. Aucun secteur du département n'est épargné.

Pour la 3é fois cette année, le préfet du Gard a donc décidé de prolonger l'interdiction d'emploi du feu à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200m des bois, forêts et garrigues jusqu'au 30 novembre inclus.

Une interdiction qui concerne barbecues, cigarettes, feux de camp, écobuages, brûlage de résidus issus du débroussaillement, lâchers de lanternes célestes etc...

En cas d'incendie , même involontaire, des amendes pouvant aller jusqu'à 500 000 euros ainsi que des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées.