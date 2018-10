Le Croisic, France

Après une petite demi-heure en bateau, on l'aperçoit. Ses trois pales (80 mètres de diamètre) tournent tranquillement. D'un côté, on devine l'île d'Hédic; de l'autre, au loin, à une vingtaine de kilomètres, se trouve le port du Croisic. Floatgen repose sur un caisson flottant en béton léger. Caisson qui est arrimé par six lignes d'ancrage en nylon. Notre navire fait plus de bruit que l'éolienne.

Depuis le 18 septembre dernier, l'installation de deux mégawatts produit de l'électricité et peut alimenter l'équivalent de 5.000 personnes. Elle est reliée au réseau électrique par un câble qui est ensouillé, c'est-à-dire enterré, et relié au Croisic. Conçue par une start-up de la Ciotat, Ideol, elle a aussi bénéficié du soutien de l'Ecole Centrale de Nantes et de cinq autres partenaires. L'investissement est de 25 millions d'euros.

Première éolienne offshore en France

En matière d'éolien offshore, la France accuse un sacré retard. Plus de 4.000 éoliennes sont déjà installées en Mer du Nord et sont rentables. Elles sont posées, c'est à dire qu'elles reposent, sur des fondations. L'éolien flottant (où la structure n'est reliée au fond que par des câbles et des ancres) compte pour l'instant huit démonstrateurs dans le monde dont Floatgen. L'avantage du flottant, c'est qu'il n'a pas de contrainte de profondeur ni de qualité du sol.

En Méditerranée, où les profondeurs sont importantes, un réel potentiel existe. Pour l'instant, la France compte quatre projets de fermes-pilotes, trois en Méditerranée et une en Bretagne. Les acteurs de la filière espèrent que l'Etat français va prochainement lancer des appels d'offres .