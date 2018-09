Saint-Laurent-du-Var, France

Première récolte des cinq ruches de Saint-Laurent-du-Var : la récolte est donc pour l'instant limitée, quelques dizaines de pots tout au plus. Une récolte symbolique donc. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien à faire.

"Toutes les semaines on va visiter nos ruches pour connaître l'évolution de nos abeilles et de la ponte de la reine" explique Isabelle Panchieri, des Espaces-Verts de Saint-Laurent-du-Var.

Ceux qui s'occupent des ruches luttent également quotidiennement contre le frelon asiatique, grand tueur d'abeilles. Mais des maladies peuvent aussi les affaiblir voir les tuer, tout comme le varois, un acarien qui se fixe sur les abeilles.

Un travail qui demande patience et persévérance. Et qui n'est pas uniquement motivé part la production du miel.

Les abeilles profitent de l'été indien pour préparer leur hivernage © Radio France - Laurent Vareille

"Les abeilles sont en voie de disparition partout en France, explique Jean-Louis Dessus, le directeur des Espaces Verts. On a donc décidé d'aider la biodiversité à notre petit niveau. Et on espère que ça pourra grandir dans les années à venir."

Enfin, les ruches servent également de sensibilisation auprès des enfants des écoles de Saint-Laurent-du-Var, qui peuvent ainsi comprendre comment prendre soin de ces insectes essentiels pour l'écosystème.