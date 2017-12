Avec les canons à neige et les remontées mécaniques, on accuse souvent les stations de ski de consommer beaucoup d'énergie. Dans les Pyrénées comme dans les autres massifs, toutes les stations sont reliées au réseau électrique traditionnel. C'est essentiellement de l'énergie nucléaire qui fait fonctionner les canons à neige et les remontées mécaniques.

C'est pour tenter de gommer cette image forcément pas très écolo qu'une station de ski de la Principauté d'Andorre est en train de vivre une petite révolution. Grâce à une usine hydroélectrique qui vient d'être construite et inaugurée, la station de "Vallnord-Arcalis" devient la première en Europe à fonctionner à 100% avec de l'énergie propre, issue du courant de l'eau.

Le lac au pied des pistes qui permet d'alimenter la nouvelle usine hydroélectrique - Vallnord crédit photo

L'usine hydroélectrique, installée au pied des pistes, a été conçue par la SHEM (société hydroélectrique du midi, basée à Toulouse). L'énergie verte permet de faire fonctionner pendant tout l'hiver une centaine de canons à neige et une dizaines de télésièges et téléskis, sans aucune pollution. Cela équivaut à l'alimentation d'une ville de 1500 habitants pendant un an. Plus besoin désormais de faire appel au réseau de distribution classique.

L'intérieur de la nouvelle usine hydroélectrique - Vallnord crédit photo

La station d'Arcalis alimentée par de l'énergie propre est mise en avant par le gouvernement andorran, dans un pays en pleine transition énergétique. La Principauté qui importe aujourd'hui une très grosse partie de son electrécité s'est fixé un objectif : arriver à 33% d'énergie renouvelable d'ici 2030.