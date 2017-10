La présence d'un loup confirmée aux portes de Nîmes

Un loup a bel et bien été filmé en juin dernier dans une vigne de Bellegarde dans le Gard. Le Service "Environnement Forêt" de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) l'a confirmé ce mardi.

Depuis, des observations ont été effectuées et elles montrent que des attaques de troupeaux ovins et caprins ont eu lieu à Générac, Vauvert, Saint-Gilles, le Cailar et Beauvoisin. Le rythme de ces attaques s'est accéléré depuis la fin de l’été.

L'Office national de la chasse confirme

Les expertises réalisées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage confirment que ces attaques sont probablement le fait de ce même loup solitaire. Le bilan provisoire s’élève, à ce jour, à 53 animaux prédatés (16 ovins tués, 37 ovins blessés). Cinq attaques récentes sont en cours d’expertise.

Les éleveurs victimes d'attaques doivent se signaler

En cas d’attaque, l’éleveur doit le signaler le plus rapidement possible à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). L’expertise permettra de confirmer ou non la responsabilité du loup et d’enclencher la procédure d’indemnisation des animaux blessé ou tués par un prédateur relevant d’une espèce protégée.

Le préfet peut autoriser des tirs

Des opérations d’effarouchement sont possibles à proximité du troupeau, sans formalité administrative (tirs non létaux, moyens visuels ou sonores).

Pour les éleveurs ayant fait l’objet d’une attaque et ayant mis en place des mesures de protection, le préfet peut autoriser des tirs de défense. Cette autorisation permet à une personne habilitée, détentrice du permis de chasse, de viser et de tuer le loup s’il menace directement le troupeau.

En cas d’attaque, alerter le 04.66.62.63.63.