La prévention de la préfecture à l'approche de l'épisode "Cévenol"

Après les feux de forêt de cet été, la préfecture des Alpes-Maritimes informe la population et les municipalités du département. La saison "Cévenol", de forts orages, va débuter. Et il s'agit de ne pas revivre les inondations du 3 au 4 octobre 2015 qui avaient fait 20 morts.

"La sécurité, c'est d'abord l'affaire des citoyens". A la sortie d'une nouvelle réunion concernant la prévention et la gestion des risques majeurs au Palais Préfectoral, ce mardi, le préfet des Alpes-Maritimes s'est voulu pédagogue. "La grande leçon que nous avons tiré c'est qu'il n'y a pas de meilleure stratégie que d'informer la population, explique Georges-François Leclerc, en évoquant la saison "Cévenol" qui se profile.

L'Etat vient d'éditer de nouvelles plaquettes détaillant les bons gestes à avoir en cas d'inondation, ou d'incendie. © Radio France - Florian Cazzola

Ne pas reproduire les erreurs de 2015

Informer, informer et informer. L'Etat vient d'éditer de nouvelles plaquettes détaillant les bons gestes à avoir en cas d'inondation, ou d'incendie. "Depuis le 3 octobre 2015, notre objectif est de garder en mémoire cet événement tragique, détaille Serge Castel, le directeur départemental des territoires et de la mer. Nous devons nous en servir pour rappeler à la population le risque auquel elle est confrontée."

Depuis le début de l'année, les services du préfet vont donc à la rencontre de tous les maires du département pour évoquer ces risques et expliquer les procédures à mettre en place en cas de catastrophe naturelle. "Il y a deux ans, nous avions placé le département en alerte orange aux orages six heures avant les pluies torrentielles, note Serge Castel. Six heures, ça laisse le temps de se préparer, mais encore faut-il connaitre les bons gestes".

La préfecture a distribué des guides des bons gestes à avoir dans toutes les mairies des Alpes-Maritimes. © Radio France - Florian Cazzola

Le risque est d'autant plus fort cette année en raison de la sécheresse. En cas de fortes précipitations, les sols, très secs, ne sont pas capables d'absorber les eaux, qui restent en surface et s'écoule. La préfecture a distribué des guides des bons gestes à avoir dans toutes les mairies des Alpes-Maritimes.