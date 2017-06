La qualité de l'air s'est légèrement améliorée en 2016 en Ile-de-France

La pollution de l'air est en légère baisse sur l'année 2016 en Ile-de-France.... C'est en tout cas la conclusion que tire Airparif dans son rapport 2016, rendu public hier.

Malgré les pics de pollution qui ont touché l'Ile-de-France ces derniers mois, la qualité de l'air s'est légèrement améliorée l'année dernière. C'est le bilan dressé par Airparif, l'association de surveillance de la qualité de l'air, dans son rapport rendu public hier.

Depuis plusieurs années, Airparif constate une tendance à l'amélioration et cette tendance se confirme pour 2016 pour les particules fines et l'Ozone avec une légère baisse. Mais les réjouissances s'arrêtent là car malgré la baisse, les teneurs en particules fines par exemple sont toujours 1,4 fois supérieures à l'objectif de qualité français. Elles sont même jusqu'à deux fois supérieures lorsqu'on s'approche d'un grand axe routier.

Pour le dioxyde d'azote, ce n'est pas mieux. Lui aussi est principalement émis par le trafic routier. Près d'1,4 millions de Franciliens sont toujours exposés à des niveaux de NO2 (dioxyde d'azote) supérieurs à la réglementation. A l'échelle de la capitale, un Parisien sur deux est concerné.

Bilan 2016 de la #pollution de l’air en IdF: une situation en amélioration mais encore insatisfaisante @Airparif https://t.co/8jYfOagK9L — Airparif (@Airparif) June 29, 2017

Cette amélioration est difficile à croire, tant l'on respire mal dans la région. Airparif l'explique : ces taux sont une moyenne sur l'année. Or en 2016, les concentrations était plutôt basses au premier semestre, avec des conditions météo très dispersives. Mais sur le deuxième semestre, on a quand même connu un épisode exceptionnel de trois semaines de pics de pollution en décembre. Sans oublier cet anticyclone qui piégeait les émissions au dessus de nos têtes. Et puis en 2016, les Franciliens ont connu 18 de ces pics de pollution, contre 16 les deux années précédentes.