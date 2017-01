L'Indre et le Cher en alerte à la pollution

L'Indre et le Cher sont en alerte pollution depuis ce lundi. Les préfectures du Berry mettent en place plusieurs mesures. Parmi elles : la réduction des limitations de vitesse de 20 km/h sur les grands axes.

L'Indre et le Cher sont en alerte à la pollution depuis ce lundi. L'épisode de pollution aux particules fines, débuté vendredi, se poursuit et devrait encore se poursuivre dans les prochains jours dans le Berry. Les préfectures viennent de déclencher le seuil d'alerte de niveau 1 : non pas parce que cet épisode de pollution s'intensifie mais parce qu'il dure.

Corinne Robin du Lig'Air, le réseau de surveillance de la qualité de l'air en région Centre-Val-de-Loire. Partager le son sur : Copier

La raison de cet épisode de pollution : le grand froid qui persiste un peu partout en France, combiné à l'utilisation du chauffage au fuel, au bois mais aussi aux transports. Les préfectures de l'Indre et du Cher ont pris des mesures. La vitesse est réduite sur les grands axes : de 130 à 110 km/h et de 110 à 90 km/h. Pour l'instant, il n'y a pas de contrôles de prévus, mais ça pourrait bien arriver si cet épisode venait à durer. Parmi les recommandations : les préfectures conseillent à tout le monde d'éviter de faire du sport.

Selon le Lig'Air, le réseau de surveillance de la qualité de l'air en région Centre-Val-de-Loire, le niveau d'alerte 2 pourrait même être atteint ce mardi car aucune amélioration n'est prévue avant vendredi.