Conséquence des fortes chaleurs et du soleil de plomb, la qualité de l'air se dégrade en Bourgogne en favorisant la formation d'ozone. Le seuil d'information pourrait être dépassé sur la Saône et Loire ce mardi.

C'est classique et encore plus avec l'épisode caniculaire qui sévit en ce moment sur les quatre départements bourguignons, le soleil conjugué à la chaleur et l'absence de vent favorise la formation d'ozone. Le réseau de surveillance de l'air Atmosf'Air Bourgogne s'attend à ce que le seuil d'information soit dépassé dès ce mardi en Saône-et-Loire.