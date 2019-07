La qualité de l'air toujours aussi mauvaise en Provence

Ce jeudi, l'alerte à la pollution à l'ozone sera maintenue dans trois départements de la région Sud : Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse. Elle sera levée dans les Alpes de Haute Provence. A Marseille, la circulation différenciée est prolongée jusqu'à lundi prochain.

PACA - France

L'épisode de pollution à l'ozone continue en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Depuis une semaine, l'alerte de niveau 2 est activée dans les Bouches du Rhône, le Var, le Vaucluse et les Alpes de Haute Provence. Dans ce dernier département, elle sera levée ce jeudi en raison de la météo. Selon la préfecture, "la couverture nuageuse et des averses locales devraient permettre de limiter la photochimie". Dans le reste de la Provence, les mesures d'urgence sont maintenues comme l'abaissement de la vitesse maximale de 20 km/h sur les routes et autoroutes.

8 jours de circulation différenciée à Marseille

A Marseille, pour le huitième jour consécutif, dans le périmètre Jarret - Plombières, seuls les véhicules avec les vignettes Crit Air 1 à 3 seront autorisés à rouler. La mesure est même prolongée jusqu'à lundi prochain. Pour commander votre vignette Crit’air, obligatoire pour circuler à l’intérieur de ce périmètre, rendez-vous sur : https://www.certificat-air.gouv.fr/. Le récépissé immédiatement adressé par mail fait foi en cas de contrôle.

Stationnement gratuit pour les résidents à Marseille

D'autres mesures sont maintenues :

le transit des poids lourds au sein du périmètre de restriction est interdit depuis mercredi 26 juin.

le stationnement est gratuit pour les résidents et doublé pour les non-résidents à Marseille.

le raccordement électrique à quai des navires de mer et des bateaux fluviaux est maintenu en substitution à la production électrique de bord par les groupes embarqués dans la limite des installations disponibles.

En cet épisode de pollution, le mode de transport privilégié reste les transports en commun ou le covoiturage.