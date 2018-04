Auxerre, France

Des pesticides, en concentration inférieures aux normes en vigueur, sont apparues aux captages des Boisseaux et de la plaine des Iles. Mais surtout de nouvelles molécules, appelées métobolites, issues de désherbants du colza. Si la concentration de ces molécules venait à dépasser la norme autorisée, l'Agence Régionale de Santé pourrait mettre en place des restrictions de consommation de l'eau pour l'ensemble des habitants approvisionnés par la communauté de l'Auxerrois.

72 000 habitants concernés

72 000 personnes boivent l'eau du robinet issue des captage de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois. Imaginez le nombre de bouteilles d'eau qu'il faudrait distribuer si un arrêté interdisait la consommation de l'eau du robinet et le coût. La communauté de l'Auxerrois l'a déjà estimé de 20 000 à 24 000 euros par jour. Sans compter le problème d'organisation qui se poserait alors pour effectuer le transports et la distribution de cette eau dans les trente deux communes concernées. Il faudrait aussi informer les habitants, les rassurer pour éviter de les voir affluer dans les supermarchés pour faire leur réserve d'eau minérales. La communauté de l'Auxerrois s'est donc préparée à cette éventualité.

De nouvelles analyses

L'ARS, l'Agence Régionale de Santé va pratiquer d'autres analyses. Si la concentration des molécules dépassent la norme autorisée, des restrictions d'eau seront donc mises en place explique Bérangère Marchand directrice générale adjointe de la communauté de l'Auxerrois : " Cela consisterait au départ à interdire la consommation de l'eau aux personnes fragiles comme les femmes enceintes et les nourrissons. Cela concernerait un millier de personnes. Si la préfecture met une restriction complète il faudrait effectivement délivrer de l'eau en bouteilles à 72 000 personnes et s'organiser en conséquence."

Premiers États généraux de l'eau à Auxerre

En organisant les premiers Etats généraux de l'eau ce mardi, la communauté de l'Auxerrois souhaite frapper un grand coup en matière de prévention pour améliorer la qualité de l'eau. Soutenir les exploitants agricoles qui souhaitent changer leur pratiques fait partie des objectifs prioritaires . Sur le captage de la plaine du saulce , 15% seulement des agriculteurs se sont engagés à réduire de façon importante l'utilisation d'engrais et de pesticides comme Anicet Bretagne exploitants à Gy l'Evêque : "Je n'ai pas choisi la voie de l'arrêt total mais j'essaie d'y répondre au mieux."

Même si de plus en plus d'agriculteurs sont convaincus qu'il faut protéger la ressource en eau, les aides matérielles et financières sont encore largement insuffisante pour se convertir en bio par exemple. Laurent Fouinat à Vincelles l'a fait seulement pour une petite partie de ses terres : "Au niveau emploi du temps ce n'est pas du tout la même gestion que le conventionnel. S'il fallait que je gère toute l'exploitation comme çà, ce serait compliqué. Et au final on vend au prix du conventionnel pendant au moins deux ans. Une production censée être bio mais qui n'est pas valorisée comme du bio."

_S'il fallait que je gère toute l'exploitation comme çà, ce serait compliqué - L_aurent Fouinat à Vincelles

Les mesures prises jusqu'ici sont insuffisantes pour produire de véritables effets sur la qualité de l'eau de l'Auxerrois. Il faut convaincre plus d'agriculteurs, leur donner plus de moyens pour changer leur pratiques. Des décisions dans ce sens devraient être prises à Auxerre ce mardi lors des premiers états généraux de l'eau et de l'agriculture à Auxerre avec des spécialistes ,des élus et des agriculteurs. La qualité de l'eau dans l'Auxerrois on en reparle ce mardi matin à 8h moins 10 avec Yves Vecten, agriculteur et président de l’association pour la qualité de l’eau potable de la plaine du Saulce. Il sera l'invité de France Bleu Auxerre.