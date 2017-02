La qualité des cours d'eau et des nappes phréatiques très mauvaise en Loire-Atlantique et en Vendée

C'est un résultat vraiment pas glorieux : en Vendée, seulement 1% des cours d'eau et des nappes phréatiques sont en "bon état" et 2% en Loire-Atlantique d'après l'agence régionale de l'eau.

Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la qualité des cours d'eau et des nappes phréatiques de Loire-Atlantique et de Vendée. D'après le dernier rapport de l'agence régionale de l'eau Loire-Bretagne, seulement 1% sont en "bon état" en Vendée, 2% en Loire-Atlantique. Au niveau régionale, on monte à 11% en Pays-de-la-Loire.

Encore beaucoup d'efforts à faire sur les produits phytosanitaires

Les raisons sont multiples. Déjà, nous sommes à l'aval du bassin versant, au bord de l'estuaire où arrive toute la pollution qui vient de l'amont. C'est une zone très peuplée, avec beaucoup d'agriculture et de nombreuses industries. "L'agriculture a fait beaucoup d'efforts sur les nitrates ces dernières années", explique Martin Gutton, le directeur général de l'agence régionale de l'eau Loire-Bretagne. "Mais il reste encore beaucoup à faire au niveau des produits phytosanitaires".

L'eau du robinet reste d'excellente qualité

Mais si la qualité de l'eau est mauvaise dans les rivières, elle reste excellente au robinet. "Ce n'est pas directement dangereux pour notre santé parce qu'on met des moyens pour en éviter les effets. On parlait des phytosanitaires, quand on en trouve, les distributeurs d'eau doivent les traiter pour les supprimer de l'eau potable. Voilà pourquoi il faut qu'on travaille en amont avec les agriculteurs et l'industrie, notamment", poursuit Martin Gutton.

Et tout ça coûte cher : un plan de 900.000 millions d'euros pour améliorer la qualité de l'eau, financés par les pollueurs mais par nous tous, via notre facture d'eau.