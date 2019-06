La qualité des eaux de baignade en milieu naturel est majoritairement "excellente" en Indre-et-Loire

La qualité de l'eau est jugée "excellente" dans six des dix zones de baignade autorisée dans des plans d'eau ou des rivières d'Indre-et-Loire. Au pire, la qualité est jugée "suffisante", ce qui ne présente aucun risque.

Indre-et-Loire, France

Une nouvelle qui tombe pile au bon moment : L'Agence Régionale de Santé publie ce lundi 24 juin son enquête annuelle sur la qualité des eaux de baignade en milieu naturel. La classification de la qualité des eaux s'appuie sur au moins deux contrôles par mois, pendant la période de baignade, et elle tient compte de l'évolution des résultats sur les quatre dernières années. Résultat : en Indre-et-Loire, aucun souci à se faire à propos d'une éventuelle contamination bactériologique.

10 zones de baignade en milieu naturel autorisée en Indre-et-Loire

Elle est même jugée "excellente" à six endroits, par exemple au lac des Bretonnières, à Joué-les-Tours ou aux plans d'eau de Hommes ou de Monnaie. Pas de souci non plus à L'île Bouchard ou Chemillé-sur-Indrois, où l'eau est jugée de bonne qualité. En fait, en Indre-et-Loire, les eaux de baignade les moins bien notées sont à Barrou, à l'extrême-sud du département : la qualité des eaux de la rivière, la Creuse, est simplement considérée "suffisante". Enfin, la baignade de Bléré n'est pas encore notée car la qualité de l'eau ni est mesurée que depuis deux ans.

Un gros bémol, tout de même : réglementairement, ce classement n'intègre pas le critère de la présence ou non de cyanobactéries, alors qu'elles avaient causé la fermeture temporaire de 8 baignades sur 10, l'an dernier.