La quantité de plastique accumulée dans l'océan pourrait doubler d'ici 2030, selon un rapport du WWF

La production mondiale de déchets plastiques pourrait augmenter de 41% et la quantité accumulée dans les océans pourrait doubler d'ici 2030, selon un rapport du World Wildlife Fund (WWF) publié mardi. Ce rapport pointe du doigt le système de production, d'utilisation et d'élimination du plastique.

En 2016, la production de plastique s'élevait à 396 millions de tonnes, ce qui équivaut à 53 kilos par habitant. C'est ce que nous apprend le rapport de WWF consulté par France Info. Cette production a des conséquences très graves sur l'environnement alerte le WWF : "Les plastiques polluent la nature, mettent en danger la vie sauvage et les systèmes naturels. Ils entrent dans la nourriture que nous mangeons et l'air que nous respirons." 100 millions de tonnes de déchets plastiques entrent dans la nature et polluent les terres, les rivières et les océans chaque année.

Depuis l'an 2000, le monde a produit autant de plastique que toutes les années précédentes combinées

Selon ce rapport du WWF, les émissions de dioxyde de carbone augmentent chaque année en raison de l'augmentation de la production et de l'incinération de déchets plastiques. L'impact dans les océans est également très important : un millier de tortues marines meurent chaque année enchevêtrées dans des déchets plastiques. 270 espèces marines sont concernées par l'enchevêtrement.

🌊 Chaque année, 8 millions de tonnes de #plastiques finissent dans nos océans.



❌ Il est maintenant temps que les gouvernements et les entreprises prennent leurs responsabilités ! Signez notre pétition 👇 https://t.co/2mkEdcvLd9#StopPollutionPlastique — WWF France 🐼 (@WWFFrance) February 11, 2019

Le WWF demande à la France de "prendre des mesures ambitieuses"

Face à cette crise, le WWF appelle les gouvernements à négocier "un traité international juridiquement contraignant pour empêcher la pollution au plastique de s'infiltrer dans les océans" ; ainsi qu'à établir des objectifs nationaux sur le recyclage. Le WWF demande à la France de "prendre des mesures ambitieuses, notamment dans le cadre de la prochaine loi sur l'économie circulaire attendue d'ici l'été, qui l'engage à réduire massivement sa consommation de plastiques et à éliminer toute fuite dans la nature."

L'ONG appelle également les entreprises impliquées dans la production et la vente de produits en plastique à "innover et rechercher des alternatives durables".