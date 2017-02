A la recherche des oiseaux morts sur le littoral picard

L'association Picardie Nature propose des promenades un peu spéciales : il s'agit de parcourir les côtes du littoral picard à la recherche de cadavres d'oiseaux échoués. L'objectif est de recenser les oiseaux présents sur le littoral et d'identifier d'éventuelles pollutions.

Equipés de bonnes chaussures, les inscrits à la balade un peu spéciale de Picardie Nature arpentent chacun un secteur de la côte, aux alentours de Cayeux-sur-Mer. Les yeux rivés sur les galets, ils cherchent la moindre trace d'oiseau. Cela va de la simple plume, à une tête ou un bec, ou encore, pour les plus chanceux, un cadavre entier.

Sébastien Legris est chargé d'étude faune sauvage à l'association Picardie Nature. Il met la main à la pâte, lui aussi, et contrairement aux novices, il parvient souvent à identifier les restes. "Des ailes comme celles-là, toutes blanches puis noires au bout sont celles d'un fou de Bassan" assure-t-il face à un reste d'oiseau.

Un reste de Fou de Bassan © Radio France - Rosalie Lafarge

Tout est consigné afin d'être répertorié

Sébastien Legris consigne chaque trouvaille dans un petit carnet. Il répertorie l'espèce quand elle est identifiable, l'âge approximatif de l'oiseau selon l'état des plumes, puis l'état de ce qu'il a trouvé. "On a différentes typologiques de cadavre, explique-t-il, les frais, les pas frais et les tout pourris". Mais pourri ou non, c'est de toute façon pris en photo et noté, puis mis en commun avec les trouvailles des autres marcheurs.

L'idée, c'est de trouver les causes de mortalité des oiseaux pour détecter d'éventuelles pollution. Pour cela, un oiseau est particulièrement recherché, le guillemot de Troll. "C'est un petit pingouin qui pêche en surface, donc qui peut être victime des hydrocarbures, précise Sébastien Legris, on retrouve de temps en temps des guillemots mazoutés, victime parfois des nettoyages de cuve de bateaux ou d'autre chose".

Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice

Ces balades un peu spéciales séduisent les amoureux de la nature. A 67 ans, Martine ne rechigne pas à faire des kilomètres de côte, parce que "c'est intéressant d'apprendre à reconnaître les oiseaux et ça peut aider à la protection de l'environnement".

Tout le monde peut aider à cette protection, soit en participant aux balades de Picardie Nature (les prochaines sont prévues les 1er et 16 mars), soit au cours d'une balade personnelle. Si vous repérez un reste d'oiseau ou un cadavre, vous pouvez le prendre en photo et l'envoyer à l'association.