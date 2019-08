La récolte de miel au sommet du Palais des Papes s'annonce prometteuse

Début avril, Avignon Tourisme a fait installer six ruches en haut de la tour Saint-Laurent, à plus de quarante mètres de haut. Thierry Azzolin, apiculteur à Eyguières en charge de ce rucher, est venu constater l’évolution des colonies sur place.

Avignon, France

Au moment où les apiculteurs dénoncent dans les campagnes une récolte diminuée de moitié à cause de la sècheresse, ici au plus haut de la ville d'Avignon, le miel sera certainement abondant. Plusieurs raisons à cela pour Thierry Azollin : "Ici nous sommes dans une ville zéro pesticide pour les espaces verts. Ensuite, il y a beaucoup d’arbres et de jardins ou balcons fleuris. Enfin il y a de l’eau. Regardez, le Rhône est tout à côté. Les abeilles en ville se portent mieux aujourd’hui qu’à la campagne. Le seul souci ici a été le mistral, c’est pourquoi on a lesté les ruches, 70 kilos chacune pour les fixer au sol. Ensuite on les a placées bien contre la ligne de rempart de la tour, le plus à l’abri du vent mais aussi à l’ombre pour la chaleur."

La population de chaque ruche est en croissance signifiant une bonne acclimatation des abeilles

La première récolte de ce miel "papal" est prévue fin septembre. Elle se présente sous les meilleurs augures. "Regardez, explique l’apiculteur au fur à mesure qu’il extrait les cadres des ruches. Vous avez un beau couvain, on voit là bien les petites larves qui se développent : des abeilles à naître d’ici trois semaines. C’est un très bon signe, ça veut dire qu’elles ont encore du pollen, suffisamment pour qu’elles aient des protéines."

L’apiculteur d’Eyguières, après avoir enlevé un gant, met le doigt sur le bord du cadre qu’il tient de l’autre main. Un premier miel translucide et brillant s’y trouve. Il le goute et laisse échapper avec délectation : "Il est extraordinaire."

Depuis ce printemps, une webcam installée sur la tour Saint-Laurent permet de suivre en direct le manège des abeilles d'une des six ruches. L'an prochain dans le nouveau jardin du Palais des Papes, une ruche cheminée sera installée, accessible cette fois au public et en prévision de différentes animations pédagogique, en particulier en direction des enfants, précisent Thierry Azzolin et Avignon Tourisme.

à lire aussi Des abeilles ont élu domicile au sommet d'une des tours du Palais des Papes, à Avignon