La récolte des pommes est en avance dans la Sarthe

Le printemps a été très doux cette année, du coup les pommes et les poires sont en avance. La cueillette va débuter dans les derniers jours du mois d'août pour les pommes, près de deux semaines plus tôt que d'habitude.

Dans les vergers de Patrick Langevin à Beaumont-Pied-de-Bœuf, près de Château-du-Loir, les pommes et les poires ont déjà une taille très convenable. "Encore quelques jours, et elles prendront les derniers millimètres. Il manque encore un peu de couleur. Certaines commencent à être rouge, mais d'autres non. On fera plusieurs passages pour permettre aux pommes de se colorer un peu" explique l'arboriculteur.

Cette année, le temps doux du printemps a permis une floraison plus précoce. "Et comme il n'y a pas eu de chute de température, la croissance n'a jamais été freinée" précise Patrick Langevin. Sa récolte devrait être bonne. Ce n'est pas le cas de certains de ses collègues : "quand on va vers La Flèche, direction Angers, ils ont eu du gel pendant sept nuits. Les fruits sont abîmés." Lui, se souvient encore du gros gel qu'il avait subi en 1990-1991. "Heureusement on n'a plus vu ça depuis".

Quelques Gala commencent à rougir © Radio France - Maxime Fayolle

Un peu plus dur pour embaucher des saisonniers

Si la quantité et la qualité de sa récolte ne seront pas remises en cause cette année, la récolte plus précoce rend plus difficile le recrutement des saisonniers. "On va commencer les pommes vers la fin août. Par moment, certains trouvent un autre job et ne nous préviennent pas. Du coup on se retrouve en difficulté" regrette Patrick Langevin.

L'arboriculteur cherche environ 45 personnes pour ramasser des pommes. "Tout le monde peut venir. Des étudiants, des mères au foyer. On a même des retraités ! Ce n'est pas un job très compliqué, il faut juste de la motivation !" Et aussi un peu de force : chaque ramasseur doit cueillir près d'une tonne de pommes par jour !