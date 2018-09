Changement de décor. Une nouvelle phase de rénovation de la Croisette est lancée à Cannes. Huit plages privées vont être entièrement reconstruites à partir du 4 septembre avec de nouveaux matériaux plus respectueux de l'environnement et plus esthétiques.

Cannes, France

À quoi ressembleront les plages privées de Cannes entre les hôtels Martinez et Carlton ? Dans un premier temps, entre le 4 septembre 2018 et mars 2019, les dirigeants de huit nouvelles concessions ont l'obligation de transformer les anciennes installations. La Ville de Cannes a imposé des normes draconiennes : il s'agit de créer des bâtiments démontables, solides et résistants aux coups de mer et plus esthétiques : avec la suppression des anciens et disgracieux toits en tôle.

Les plagistes ont aussi l'obligation d'utiliser des matériaux nobles comme le bois et de lutter contre les désagréables odeurs de cuisine avec l’installation de filtres plus performants.

Des travaux entièrement pris en charge par les concessionnaires. Les autres plages privées de Cannes entameront leurs travaux entre septembre 2019 et mars 2020.

La rénovation la plus importante depuis 1960

La Ville de Cannes avait déjà agrandi les plages en 2017 en doublant leur superficie avec un réensablement important : les plages sont passées de 14 mètres à 40 mètres de large.

La Croisette sera en travaux jusqu'en 2022 avec une troisième phase ensuite consacrée aux embellissements du Boulevard de la Croisette et des espaces publics. La plus importante rénovation depuis les années 60.