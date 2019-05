La responsable de Kid'y Park ne se sent pas assez soutenue par Laval Agglo pour le tri de ses déchets

La patronne de Kid'y Park aimerait des bacs de tri pour ses clients et un conteneur à verre pour elle et les commerçants de la zone.

Saint-Berthevin, France

Le tout venant, dans la poubelle noire, le plastique et le carton, dans la poubelle jaune. C'est simple et tout le monde connaît les règles du tri sélectif désormais. On le fait à la maison, au travail mais on ne le fait pas partout. Sur l'aire de jeux Kid'y Park à Saint-Berthevin par exemple, le tri c'est compliqué. Pour la direction, c'est en partie de la faute de Laval Agglo, en charge de l'environnement, qui ne l'aide pas suffisamment. En revanche, du côté de Laval Agglo, c'est l'étonnement.

La responsable du site, Sandra Guillemin, a deux poubelles derrière l'accueil. Elle en a une pour le tout venant et une autre pour les cartons mais dans la salle : les poubelles sont mixtes. "Quand on a neuf anniversaires, avec minimum huit enfants par anniversaire, entre les paquets de gâteau, les canettes, le papier cadeau, on ne peut pas être derrière chaque personne pour trier", explique Sandra Guillemin.

Sur l'aire de jeux, les poubelles à disposition du public, sont mixtes. Ordures ménagères et emballages ne sont pas séparés. © Radio France - Aurore Richard

Elle a donc demandé deux bacs de tri à Laval Agglo, mais elle n'a rien reçu. Même refus pour un conteneur à verre pour elle et ses voisins. "_Ils ont répondu que ce n'était pas possible parce qu'il y en avait un près de Leclerc_. On est obligé de tout transporter en voiture. On y va deux fois par semaine. On a des petites bouteilles de sirop et mes collègues en face ont aussi beaucoup de verres", selon la responsable de Kid'y Park.

Laval Agglo affirme n'avoir jamais été contactée par Kid'y Park pour ce problème de tri

Pourtant, du côté de Laval Agglo, le vice-président en charge des déchets, Bruno Maurin, n'a jamais entendu parler des problèmes de tri de Sandra Guillemin. "Nous n'avons pas de trace ni d'un appel, ni d'un mail, ni d'un courrier de cette entreprise. On est à l'écoute de toutes les demandes qui peuvent être formulées, après il faut regarder si les flux, le volume, la nature des déchets produits le justifie et quel est le meilleur outil pour les collecter", souligne Bruno Maurin.

Le vice-président de Laval Agglo assure qu'une réponse est toujours apportée aux entreprises, comme aux particuliers... Il propose donc à la responsable de contacter ses services.