La Réunion, France

Les images sont toujours aussi saisissantes : pour la quatrième fois cette année, le piton de la Fournaise, volcan de l'île de la Réunion est entré en éruption dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h du matin (heure de Paris ; 4h25 heure locale). Deux heures après le début de la crise sismique, le magma jaillissait à la surface du flanc sud du volcan.

Une zone complètement inhabitée

L'éruption a lieu dans une zone totalement inhabitée de l'île et ne présente aucun danger pour les populations et les biens les plus proches. assure l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Depuis le début de l'année 2018, trois éruptions du Piton de la Fournaise ont eu lieu. Situé dans le sud-est de l'île, c'est un des volcans les plus actifs au monde, si actif qu'il est entré en éruption une quinzaine de fois ces dix dernières années.