La Rochelle : 450 km à vélo pour alerter sur la consommation de plastique

Pour ce premier post zéro déchet, nous nous attaquons aux courses et au rangement dans la cuisine : . 🌿 les sacs en toile : un must have, pour en finir avec les sacs en plastique et les emballages jetables. On y glisse tout ce que l’on achète en VRAC : légumes (idéalement de saison, origine France et issus de l'agriculture raisonnée), denrées sèches, etc. . 🌿 les tupperwares en verre (bien plus résistants et sains que ceux en plastique !) : pour mettre les denrées périssables et molles en VRAC qui ne vont pas dans les sacs en toile (fromage à la coupe, fruits ou légumes mous, etc). . 🌿 les bocaux et bouteilles en verre : pour ranger tout ce que vous achetez en vrac dans la cuisine (pâtes, riz, légumineuses, herbes séchées…) ou stocker ce qui est liquide (huile, eau du robinet). . 🌿 les boîtes en métal : si vous ne pouvez pas tout acheter en vrac, privilégiez l’achat de produits avec des contenants en métal (plus facilement recyclables) comme le thé, plutôt qu’en sachets individuels en plastique (non recyclables). . 🌿 la cafetière italienne : pour dire adieu aux capsules (véritable désastre écologique) ou aux filtres en papier. On y glisse un peu d’eau et du café en vrac (vendu dans une boîte en métal comme le thé) et le tour est joué. Avec l’arôme en sus ! Evidemment, on choisit du café équitable (pareil pour le thé) ou on le remplace par de la chicoré, qui pousse en France. . 🌿 les couverts en bois : plus durables et non nocifs pour la santé contrairement à ceux en plastique. (Le plastique étant fabriqué en grande partie à base de pétrole, il diffuse des perturbateurs endocriniens dans la nourriture au contact de la chaleur - d’où l’importance de bannir aussi les tupperwares en plastique). . Et vous, quelles sont vos astuces zéro déchet dans la cuisine ? Envoyez-nous vos recettes, photos, vidéos par mail à thebreakawaychallenge@gmail.com ou en message privé ! . #thebreakawaychallenge #lesmainsdanslesable #zerowaste #kitchen #kitchentips #nomorewaste #freefromplastic #plasticfree #savetheplanet #stopwaiting #savetheocean #protecttheocean #sacentoile #wood #glass #vrac #freekitchen #minimalistkitchen #minimalism #tupperware #italiancoffeemachine