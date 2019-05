La Rochelle : les chironomes envahissent le lac de la Sole

La Rochelle, France

Certains habitants du bord du lac de la Sole à La Rochelle ne peuvent plus ouvrir leurs fenêtres. Depuis plusieurs semaines, un petit moucheron, le chironome, se développe massivement dans les eaux du lac. "Dès que j'ouvre ma fenêtre, plusieurs dizaines de moucherons entrent et se posent partout dans mon salon" s'agace Simone. Lilian, un étudiant n'ouvre plus ses fenêtres non plus, mais il relativise "J'en ai beaucoup, mais chez mes voisins c'est bien pire..."

"Ces moucherons sont invasifs mais ne représentent aucun risque" insiste Sébastien Chouin, directeur scientifique à l'établissement interdépartemental de démoustication.

Les insectes sont présents constament sur les balcons des riverains © Radio France - Thibault Delmarle

La disparition des poissons, parmi les explications

La raison de la multiplication de l'espèce serait une accumulation trop importante de vase dans le fond du lac additionnée à la disparition d'au moins une tonne de poissons, selon des riverains. Nombre d'entre eux étant prédateurs des larves de ces moucherons, explique Sébastien Chouin de l'EID. La mort de ces poissons a également été causé par le manque d'entretien du lac.

La président de l'Agglomération de La Rochelle, Jean-François Fountaine a été interpellé par un collectif d'habitants. Le député de Charente-Maritime Olivier Falorni s'est également saisi de l'affaire en interpellant à son tour Jean-François Fountaine.

Finalement, la mairie a convié les riverains à une réunion d'information le mardi 21 mai dernier. Eric Perrin, adjoint au maire leur a indiqué qu'un curage de 10 000 m3 de sédiments sera effectué l'hiver prochain.

En attendant, les riverains s'inquiètent donc de la prolifération de l'espèce jusqu'à l'automne.