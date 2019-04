La Rochelle : plus d'éclairage nocturne dans certains quartiers

La Rochelle, France

Il n'est pas question d'éteindre les lampadaires sur le Vieux-Port ou dans l'hypercentre de La Rochelle, fréquentés jusqu'au petit matin. C'est dans les zones pavillonnaires que les rues ne seront pas éclairées, à partir de minuit et jusqu'à 5 heures du matin. 70% du territoire rochelais sont ainsi concernés. Les communes sont de plus en plus nombreuses à éteindre l'éclairage urbain, la nuit. C'était un engagement du Grenelle 2 de l'environnement, inscrit dans la loi. En Charente-Maritime, l'île d'Oléron, Rochefort, Saintes, le Bois-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, Montendre et plusieurs communes de l'agglomération de La Rochelle ont suivi le mouvement. la ville de Lagord a ainsi décidé, la semaine dernière, au bout d'un an d'expérimentation, de pérenniser la mesure, en l'adaptant un peu le weekend. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, l'éclairage public représente 41% des consommations d'électricité des collectivités territoriales en France. A La Rochelle, les économies d'énergie sur un an ont été évaluées à 150 000 euros.