A gauche, Pierre Picot, directeur d'IEL et à droite, Bernard Plisson, directeur de la stratégie et du développement durable du port de la Pallice.

La Rochelle, France

Une fois sur le toit de l'ancienne base sous-marine, le plus frappant ce n'est pas forcément la vue sur l'océan, mais les 7800 panneaux solaires disposés en plusieurs rangées. " On recouvre presque 15 000 mètres carré de surface " précise Pierre Picot, le directeur de la société Initiatives et Energies Locales (IEL), à l'origine de ce projet de 2,5 millions d'euros.

1 400 foyers alimentés

Si l'entrepreneur a choisi cet endroit pour développer sa plus grosse centrale solaire en Charente-Maritime, ce n'est pas un hasard. " La qualité d'exposition au soleil est excellente, le ciel est souvent bien dégagé car on est en bord de mer, du coup par rapport à d'autres régions comme la Bretagne, on gagne entre 10 et 15% d'énergie supplémentaire ". Cet énergie justement va permettre d'alimenter en électricité une partie des entreprises du Port Atlantique de La Rochelle, ainsi que 1400 foyers.

Un immense potentiel à exploiter

Cependant, le port de la Pallice ne compte pas se satisfaire uniquement de ce nouvel outil. " On espère que ce n'est pas notre dernier projet avec IEL ", glisse Bernard Plisson, le directeur de la stratégie et du développement durable du port. " Nous avons un immense potentiel à exploiter pour produire dans un futur proche notre propre énergie. Nous allons voir s'il est possible d'installer de nouveaux panneaux solaires sur d'autres hangars. Mais en plus des panneaux photovoltaïques, on doit aussi se pencher sur le biogaz, l'énergie éolienne ou houlomotrice (énergie produite grâce à la houle des vagues). "

15 000 mètres carré de surface ont été équipés de panneaux solaires. © Radio France - Antoine Miailhes

Un prototype de houlomoteur est justement en train d'être testé. " Grâce à ces nouvelles technologies, on peut espérer pourquoi pas, devenir un jour le _premier port producteur d'énergie durable, devant Marseille_, par rapport à la surface disponible ", conclut Bernard Plisson.