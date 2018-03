Vallon-Pont-d'Arc, France

Le chemin piéton serpente au bord de la route des gorges entre le nouveau parking du belvédère et la combe d'Arc. C'est un chemin en encorbellement au-dessus de la rivière, sécurisé et séparé de la route par un muret. La route ne perd pas de sa largeur puisque de l'espace a été pris sur le vide. C'était la peur des loueurs de canoë qui utilisent la route plusieurs fois par jour pour ramener touristes et canoë à leur point de départ, mais aussi des autocaristes qui craignaient ne plus pouvoir se croiser à certains endroits.

De moins en mois de places de parking

La route des gorges après les travaux de cet hiver © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Il est désormais impossible de se garer dans un recoin de la route des gorges entre le nouveau parking du belvédère et la combe d'Arc. Le nouveau muret empêche tout stationnement. C'est la volonté des responsables du site et c'est aussi une obligation pour obtenir le label Grand Site de France. Le tourisme doit être le moins impactant possible sur le site. Dans cet esprit les toilettes publiques tant réclamées ouvriront dans quelques semaines. Elles sont invisibles, enterrées sous la colline. A terme, il ne restera plus que 185 places de parking qui serviront pour des stationnements de courte durée à proximité du Pont d'Arc.

Des navettes gratuites pour accéder au site

La solution ce sera donc de garer sa voiture sur le parking de la gare routière de Vallon-Pont-d'Arc. Il vous en coûtera environ 5 € la journée, de prendre une navette gratuite pour accéder jusqu'au Pont d'Arc. Les navettes fonctionnent déjà en juillet et en août. Pour cet été, le grand parking sur un terrain vague en face du Pont d'Arc accueillera encore les visiteurs mais ce sera la dernière année.